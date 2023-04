Sozialdemokratin Beate Kimmel (SPD) wurde am Montag im Stadtrat von Amtsinhaber Klaus Weichel (SPD) zur Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern ernannt. Weichel ist noch bis 31. August im Amt, zum 1. September wird Kimmel dann erste Verwaltungschefin der Stadt. Die 54-jährige Bürgermeisterin Kaiserslauterns hatte sich in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt am 26. Februar mit über 62 Prozent der Stimmen gegen ihre Mitbewerberin Anja Pfeiffer (CDU) durchgesetzt.

Am Montag beschloss der Stadtrat außerdem, wann über die Neubesetzung der frei werdenden Bürgermeisterstelle entschieden wird.