Die Kaiserslautern Bears haben sich am Samstag mit dem sechsten Sieg in Folge in die Sommerpause der Verbandsliga verabschiedet. Die Mannschaft von Spielertrainer Mike Göring setzte sich bei den Saarlouis Hornets II mit 28:7 souverän durch und fuhr den bislang höchsten Saisonsieg ein.

Die Hornets, ihres Zeichens Tabellenletzter, konnten nicht an den starken Auftritt gegen Dudelange anknüpfen. Beim 13:14 gegen den Tabellenzweiten waren die Saarländer eine Woche zuvor noch