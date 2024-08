Die Kaiserslautern Bears benötigen aus den letzten vier Spielen noch maximal zwei Siege, um die Meisterschaft in der dritthöchsten Baseball-Spielklasse perfekt zu machen. Im Heimspiel gegen die Mainz Athletics III peilt der Spitzenreiter am Sonntag (12 Uhr, Anlage des VfR Kaiserslautern) den sechsten Sieg in Folge an.

Im Kampf um den Aufstieg in die zweite Bundesliga haben die Barbarossastädter alle Trümpfe in der Hand. Die Mannschaft von Trainer Antonio Lopez grüßt ungeschlagen von der Tabellenspitze