Um das Freizeit- und Sportangebot im Warmfreibad Trippstadt zu erweitern, hat der Verbandsgemeinderat Landstuhl beschlossen, dort einen Beachvolleyballplatz zu errichten. Das Spielfeld wird 21 Meter lang und elf Meter breit. Es soll in der Nähe der Rutschen angelegt werden. Der Auftrag für die Arbeiten wurde an eine Firma aus Queidersbach zum Preis von 47.271 Euro vergeben. Für die Sanierungsarbeiten am Sprungturm wurden die Arbeiten in Form einer Eilentscheidung vergeben. Eine Firma aus Weilerbach erhielt den Zuschlag für 27.976 Euro.