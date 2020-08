Die Eventbranche hat’s angepackt – und Nägel mit Köpfen gemacht. Noch bis Sonntag, 30. August, bietet die Beach Bar am Weilerbacher Kreisel allabendlich Musik. Am Freitag war Einstimmung, an neun weiteren Abenden gehört die Bühne regionalen Künstlern.

Zehn Abende in Folge ist die Beach Bar auf dem früheren Wasgau-Gelände am Weilerbacher Kreisel belegt. Dafür sorgt die Firma „Eventausstatter Heller und lauter“ aus Rodenbach. Das Veranstaltungsunternehmen will für die von Corona schwer gebeutelte Branche Flagge zeigen und in Weilerbach etwas Urlaubsfeeling zu Hause schaffen. Mit viel Sand, Sonnenstühlen, passender Verpflegung und eben viel Live-Musik.

Am Sonntagabend ist die Formation Take Five zu Gast. Sie bietet auf der Beach-Bar-Bühne Rock, Pop und Beat. Small Pint nennt sich die Band, die dann am Montag den musikalischen Teil der Party bestreitet. Auf die Pub-Band folgt am Dienstag „Piano Man“ Donovan Aston, der seine „One Voice“-Darbietung auf die Bretter bringt.

Flesch und Federkeil die prominentesten Gäste

Am Mittwoch, 26. August, ist dann der Musiker Alex Breit mit einem Soloprogramm an der Reihe. Während die Musikfreunde am Donnerstag ein Duo zweier Altbekannter vorfinden: Stephan Flesch und Schlagzeuger Elmar Federkeil bestreiten den Auftritt in Weilerbach gemeinsam.

Die Formation „Sergeant“ aus dem Kuseler Land macht dann am kommenden Freitag, 28. August, in Weilerbach ihre Aufwartung. Es folgt danach am Samstagabend ein Auftritt der Band „The Twins“.

Bei „Simply unplugged acoustic music“ ist schließlich zum Ausklang der zehnteiligen Konzertreihe in Weilerbach der Name auch Programm. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Musik gibt’s ab 19 Uhr. Für nur 5 Euro Eintritt gibt es ein Freigetränk dazu.