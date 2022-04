197 Spiele in zweieinhalb Tagen, so lautet die Bilanz der Südwestdeutschen Meisterschaften der Senioren O35-O75 in der Sporthalle des Reichswaldgymnasiums in Ramstein-Miesenbach am vergangenen Wochenende. Insgesamt neun Spieler des ausrichtenden 1. BCW Hütschenhausen qualifizierten sich dabei durch ihre Podestplatzierungen für die Deutsche Meisterschaft Ende Mai in Solingen.

211 Sportlerinnen und Sportler waren mit insgesamt 264 verschiedenen Meldungen in den drei Disziplinen Doppel, Einzel und Mixed am Start. Für den 1. BCW war die Ausrichtung eines Turniers in dieser Größenordnung eine Premiere in der Vereinsgeschichte, berichtete Vorsitzender Pascal Histel im Anschluss. Über 40 Helfer waren im Einsatz und sorgten zum Beispiel in der Cafeteria für das leibliche Wohl der Teilnehmer, kümmerten sich um die Hygienevorgaben und Einlasskontrolle oder hatten als Turnierleitung das Geschehen im Blick.

Und auch sportlich bot Hütschenhausen einiges auf: Einige der stärksten Spieler des Vereins waren in ihrer jeweiligen Altersklasse dabei und holten zwei Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen: So erzielte Thomas Winter (O50) mit seinem Doppelpartner Marcus Speicher (TV Wemmetsweiler) den ersten Platz und auch Pascal Histel wurde im Einzel Erster (O40). Für Norbert Denzer (O45) und Ina Klemm (O45) gab es zweite Plätze. Diese belegten Klemm/Patric Freitag auch im Mixed (O45), Klemm und Kerstin Roh (TV Mainz-Zahlbach) im Damendoppel der O40-Klasse, das O40-Herrendoppel Histel/Sebastian Buchwald (BSG Neustadt) und das BCW-Gespann Heike Schießer/Christine Keller (O55). Patric Freitag holte sich zudem im Herreneinzel den dritten Platz (O45) und zusammen mit seinem Partner Norbert Denzer den Bronzerang im Doppel. Matthias Moßmann/Michael Winter schafften dies ebenso wie Thomas Winter/Heidrun Reffert (BSG Neustadt) im Mixed und Thomas Winter im Einzel (alle O50).

Vorsitzender Pascal Histel war nach Abschluss des Turnierwochenendes ob der Ergebnisse, aber auch der vielen helfenden Hände, „wahnsinnig stolz auf die gesamte Truppe, die hervorragend, ja fast beispiellos, das Turnier betreute“.