Kusel. Eine DKMS-Typisierungsaktion, Vorträge und mehrere Spendenläufe finden am Montag, 8. Juni, an der Berufsbildenden Schule (BBS) Kusel statt.

Zu der Benefizaktion zugunsten der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei), die von 8.30 bis etwa 12 Uhr stattfindet, lädt die BBS Kusel gemeinsam mit der Schülervertretung ein. Während des Vormittags werden im Foyer der Schule verschiedene Vorträge rund um das Thema Blutkrebs, Stammzellspende und Organspende angeboten. Im Anschluss haben Besucher die Möglichkeit, sich direkt vor Ort bei der DKMS typisieren zu lassen.

Parallel dazu werden auf dem Sportplatz mehrere Spendenläufe durchgeführt. Schülerinnen und Schüler laufen dabei Runden für den guten Zweck. Unterstützt werden sie von Sponsoren, die pro gelaufener Runde spenden können. Wer Interesse hat, die Läufer zu unterstützen oder selbst mitzulaufen, kann sich per E-Mail an silvia.jung@bbs-kusel.de wenden. Denn die Aktion richtet sich nicht nur an die Schulgemeinschaft – auch externe Gäste dürfen selbst mitlaufen oder die Aktion als Sponsor unterstützen.