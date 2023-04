Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

TU-Professor Matthias Schirren hat den begonnenen Abriss der DRK-Sanitätskolonne als ein „baukulturelles Desaster“ bezeichnet. In einem Brief an Oberbürgermeister Klaus Weichel forderte er einen Aufschub der Abrissarbeiten an dem Bauwerk von Stadtbaurat Hermann Hussong in der Augustastraße. Schirren appellierte an Weichels Verantwortung als Oberbürgermeister. Er könne hier nicht nur als DRK-Präsident handeln.

Schirren, der an der Technischen Universität Geschichte und Theorie der Architektur lehrt, wirft Weichel vor, im Vorfeld und nach der Beschlussfassung im Stadtrat 2016 sei