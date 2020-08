Eine Baustelle in der Herzog-von-Weimar-Straße hat in den vergangenen Tagen Diebe angelockt. Am Montagnachmittag wurde bemerkt, dass aus dem Haus-Neubau alle Steckdosen gestohlen wurden. Nach Angaben der Polizei waren die Steckdosen bereits in der Wand montiert und verkabelt. Sie wurden von den Tätern wieder entfernt. Insgesamt fehlen rund 50 Steckdosen. Zudem schnitten die bislang unbekannten Täter im Keller des Gebäudes ein bereits installiertes Starkstromkabel aus dem Sicherungskasten.

Der Sachschaden liegt bei insgesamt etlichen hundert Euro. Die genaue Tatzeit ist ebenfalls unklar. Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 jederzeit entgegen.