Der 1. FC Kaiserslautern steht nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest am Samstag (20 Uhr) unter Zugzwang. Bei den Bona Baskets Limburg will die Mannschaft von Trainer Mario Coursey nach drei Niederlagen in Folge die Trendwende erzwingen.

Mit nur einem Sieg aus den ersten sieben Spielen haben die Rot-Weißen einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Das richtungsweisende Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen den oberen Tabellennachbarn VfL