Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Chaos mit Ansage: Der letzte Abschnitt der Bundesstraßen-Sanierung bremst den Verkehr am Westportal Kaiserslauterns mehr aus als die bisherigen Arbeiten. Aber auch wer von Norden her in die Stadt will, braucht Geduld. Die Straße am Burggraben wird seit Montag saniert, was zu Staus auf der Lauterstraße führt.

Bis Ende Oktober wird sich an den massiven Behinderungen am Westportal des Stadtgebiets auch nichts ändern. Das hat am Mittwoch Andreas Herrmann vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern