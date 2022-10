Ohne größeres Chaos ist der Verkehr an der Baustelle Lauterstraße in den ersten beiden Tagen der Bauarbeiten abgelaufen. Zwar gab es wie erwartet Rückstaus, doch sie hielten sich in Grenzen. Seit Dienstag wird der Belag in der Lauterstraße auf dem Abschnitt entlang der Kammgarn auf der nördlichen Fahrspur erneuert. Der Verkehr wird deshalb stadtauswärts über den Burggraben und die Galappmühle umgeleitet. Am Mittwochmorgen sorgte ein Unfall an der Berliner Brücke/Berliner Straße für Rückstau, wie Pressesprecherin Nadin Robarge mitteilt. Der „Test“ habe ergeben, dass die Wartezeit „zwischen 8 und 9 Uhr exakt sieben Minuten im Rückstau“ war. Die Grünphasen an der Baustellenampel dort wurden etwas verlängert, der Verkehr von „der Berliner Straße hat nun eine 15 Sekunden längere Grünphase“. Am Donnerstag und Freitag werde das Tiefbaureferat die Situation weiter beobachten, wie sich der Verkehr einpendelt und gegebenenfalls noch einmal nachjustieren, kündigt Robarge an.