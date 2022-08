Ab Montag rollen in der Stadtmitte die Bagger. Dann wird das Areal zwischen Fruchthalle und „K in Lautern“ umgestaltet. Die Fruchthallstraße wird gesperrt, in die Schneiderstraße kann aus Richtung Fackelbrunnen nicht mehr eingefahren werden. Was bedeutet das für den Busverkehr?

Die Apotheken auf dem Land leiden unter dem Arztpraxenschwund. Das merkt auch Bernd-Udo Walter, der Inhaber der Höhen-Apotheke in Queidersbach. Er hat deshalb Ideen entwickelt, wie Apotheker sich besser für die Zukunft aufstellen können.

Im Naherholungsgebiet Busenwiesen sind am Sonntag tote Enten entdeckt worden. Der dortige Landschaftsweiher bleibt gesperrt, bis die Ursache für das Vogelsterben ermittelt ist. Auch Hunde sollten vom Wasser ferngehalten werden.

Gut 15.000 Straßenlaternen sorgen im Stadtgebiet für die nötige Beleuchtung. Nicht selten ragen die Masten acht Meter in die Höhe und trotzen oftmals ein halbes Jahrhundert lang der Witterung. Derzeit werden die Masten von Experten auf ihre Standsicherheit hin überprüft.

Der Name bleibt, der Pächter wechselt: Ab Donnerstag, 1. September, öffnet „Klag’s Das Restaurant“ in Rodenbach unter neuer Leitung. Mit Familie Singh hat die Ortsgemeinde Pächter für den Gastrobereich des Bürgerhauses gefunden, die das bewährte Konzept weiterführen wollen.

Er ist von Obststräuchern umrandet, hat einen Schwimmteich und viel Natur. Im Gartenreich von Annette und Jürgen Reincke hat selbst Hund Toni seine eigene Badezone. So lässt es sich aushalten – auch bei hohen Temperaturen, wie sie der Sommer 2022 bescherte.