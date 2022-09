Was am Dienstag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Die Großbaustelle rund um den Fackelbrunnen geht in Woche zwei. Derzeit wird an den künftigen Grünflächen gearbeitet, ab Montag rückt die Baukolonne an, um den Asphalt in der Fruchthallstraße rauszureißen. Bei einem Besuch auf der Baustelle erklärt der Leiter des Referats Tiefbau auch, warum so großflächig abgesperrt wurde.

„Es ist an der Zeit, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen“: Am Freitag startet das erste internationale Fotofestival in Kaiserslautern an zahlreichen Ausstellungsorten quer durch die Stadt. Die ersten Schnappschüsse gibt es aber jetzt schon ,,Open Air“ zu sehen – am Theater-, Museums- und Rathausvorplatz. „Identitäten“ lautet das Motto. Und individuelle Geschichten warten auf die Betrachter.

Geballte Information zu allen Themen, die ältere Menschen betreffen, verspricht die Seniorenmesse in Kaiserslautern: 70 Organisationen stellen sich vor, vom Freizeitangebot bis zur Hilfsorganisation. Bei einer Podiumsdiskussion stehen die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2023 Rede und Antwort.

Am 31. August um 20.30 Uhr hat Steuerberater Bastian Traumer soweit wie möglich das Kapitel der Einkommensteuererklärungen 2020 zugeschlagen. Inbegriffen waren die Corona-Hilfen für Unternehmen, die ab März 2020 flossen. Doch damit ist das Buch noch nicht komplett gelesen. Für ihn und seine Mandanten war und ist der Aufwand enorm.

Die Planungen zur Sanierung des Freizeitbades Azur in Ramstein-Miesenbach sind wegen fehlender. Fördergelder des Landes zuletzt ins Stocken geraten. Jetzt tun sich laut Bürgermeister Ralf Hechler neue Möglichkeiten auf, das Bad doch noch zu erneuern. Wie sieht der Plan B aus?