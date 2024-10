Mehrere Bushaltestellen in Hütschenhausen werden ab Montag nicht mehr bedient. Grund dafür ist eine Vollsperrung der Hauptstraße im Einmündungsbereich der Friedhofstraße, teilt die Regionalbus Westpfalz GmbH mit.

Die Sperrung soll voraussichtlich bis Samstag, 19. Oktober, bestehen – und damit auch die Änderungen im Busverkehr. Die Haltestellen Hütschenhausen Hauptstraße 100, Hauptstraße 142, Hauptstraße 176 und Hauptstraße 191 können in dieser Zeit nicht bedient werden, teilt Regionalbus Westpfalz weiter mit. Die nächsten Zusteigemöglichkeiten sind die Haltestellen Hütschenhausen Gasthaus Matzenberg sowie Hütschenhausen Hauptstraße 55. Auch die Haltestelle Feldstraße in Miesau kann nicht bedient werden. Dort besteht die nächste Zusteigemöglichkeit an der Haltestelle Miesau Kreuzung. Fahrgäste, die von Elschbach zum Bahnhof Bruchmühlbach fahren wollen, müssen den Bus der Linie 142 mit Fahrziel Ramstein nehmen. Für Fahrgäste vom Bahnhof Bruchmühlbach nach Elschbach ist der Bus der Linie 142 mit Fahrziel Schönenberg die richtige Wahl.