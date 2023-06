In Kaiserslautern kommt es voraussichtlich bis 6. Juli am östlichen Stadteingang vor allem im Berufsverkehr zu Staus und Behinderungen. Die vielbefahrene Mainzer Straße, die am Tag 40.000 Fahrzeuge passieren, wird saniert. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr auf der Hauptzufahrtsstraße in die Innenstadt von vier auf zwei Spuren verlegt. Derzeit werden die Autos stadteinwärts über die Gegenfahrbahn geleitet. Die direkte Zufahrt ins Gewerbegebiet Hertelsbrunnenring ist gesperrt.

