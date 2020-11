Mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag kam es im Bereich der Marktstraße in Kindsbach zu Sachbeschädigungen und Vandalismus. Bislang unbekannte Täter drangen in das im Bau befindliche Seniorenheim ein, besprühten innen Wände und von außen mehrere Fenster. Zudem warfen sie Gegenstände herum. Wahrscheinlich unmittelbar danach besprühten die Täter ein Einsatzfahrzeug des DRK sowie ein Verkehrsschild nahe des Tatortes.

Wiederholungstäter am Werk?

Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht ein Zusammenhang mit einem Einbruch in das gleiche Gebäude eine Woche zuvor. Bislang entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, kann sich an die Polizei in Landstuhl, Telefon 06371/9229-0, wenden.