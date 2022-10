Der Endspurt in der Lauterstraße gerät noch einmal zur Geduldsprobe: Seit Mittwoch ist die Straße stadteinwärts gesperrt. Ab Berliner Brücke geht Richtung Rathaus vorerst nichts mehr. Die Baustelle hat am Mittwoch die Fahrbahn gewechselt, ab jetzt wird die Decke der beiden nördlichen Spuren erneuert. Ein Ende aber ist durchaus schon in Sicht. Läuft alles glatt, soll die Straße ab Freitag, 28. Oktober, wieder passierbar sein. Dann, so teilte die Stadtverwaltung mit, sei in diesem Bereich alles erledigt, Beeinträchtigungen werde es so schnell keine mehr geben.

Vor exakt einem Jahr war die marode Fahrbahn der Lauterstraße zwischen der Fußgängerbrücke an der Kammgarn und der SVG-Tankstelle erneuert worden. Mit einem Jahr Pause ist nun der Abschnitt zwischen Berliner Brücke und Kammgarn dran. Auch auf diesem Abschnitt wird der alte Belag herausgefräst. Das funktioniert auch bei Regen. Was allerdings nicht funktioniert: bei Regen asphaltieren. Mithin ist das Wetter ein entscheidender Faktor. Sollten sich weitere Niederschläge einstellen, verzögert sich das Vorhaben, dann reicht es womöglich nicht bis zum Ende der Herbstferien.

Umleitung bleibt bestehen

Wie schon bei der Erneuerung der südlichen Spur, so wird beim „Fahrbahnwechsel“ der stadteinwärts fließende Verkehr aus dem Lautertal an der Dammühle ab- und über die Galappmühlstraße sowie über den Kaiserberg hinweg zum Burggraben geleitet. Von dort lässt sich in die Lauterstraße einfahren. Auch der Busverkehr ist betroffen. Auf den Linien 108 und 112 entfallen stadteinwärts die Haltestellen Neumühle, Westbahnhof und Kammgarn, auf den Linien 105 und 107 Kammgarn und Kreisverwaltung.