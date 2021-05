Gleich zwei Mal kontrollierte die Polizei am Mittwoch den Feldweg zwischen Siegelbach und Erfenbach. Aufgrund der Baustelle auf der B270 versuchten einige Verkehrsteilnehmer die Sperrung zu umgehen, indem sie das Durchfahrtsverbot missachteten und den Feldweg nutzten, wie die Beamten mitteilten. Zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr mussten die Beamten fünf Verwarnungen an Pkw-Halter aussprechen. Elf Fahrzeuge drehten durch die Präsenz der Streife um und nahmen den korrekten Weg. Die Polizei will, die Kontrollen in Kooperation mit der Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern fortsetzen.