Seit Tagen kommt es zu heftigen Verkehrsbehinderungen vor allem im Berufsverkehr auf der Landesstraße 502 zwischen Hohenecker Straße und Theodor-Heuss-Straße. Dort saniert die Stadtbildpflege die Fahrbahndecke. Deshalb steht insgesamt nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Gesteuert wird der Verkehr über eine Baustellenampel. Es kann also immer nur in eine Richtung gefahren werden, so dass es nur langsam vorangeht. Umfahren werden kann die Baustelle über die Trippstadter Straße aus Richtung Stadtmitte. Die Theodor-Heuss-Straße, wo in der vergangenen Woche Bauarbeiten waren, ist wieder frei. Die Fahrbahnschäden auf dem Fahrstreifen in Richtung Dansenberg und Universität stellten insbesondere für Radfahrer eine erhöhte Unfallgefahr dar, informierte die Stadtbildpflege über die Dringlichkeit der Maßnahme. Die Stadtbildpflege teilte weiter mit, dass die Bauarbeiten planmäßig bis zum Wochenende abgeschlossen sein werden.