Seit März 2022 erneuert die Niederlassung West der Autobahn GmbH auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen (AS) Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn. Diese Bauarbeiten seien weitgehend abgeschlossen. Aktuell stehen letzte Asphalt- und Markierungsarbeiten an. Nach Angaben der Niederlassung West soll die Baustellenverkehrsführung in dem betreffenden Streckenabschnitt ab heute bis Sonntag, 28. Mai, zurückgebaut werden. Dabei sei mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Arbeiten sind nur bei geeigneter Witterung möglich, so dass sich der Zeitplan verschieben kann. Nach dem Rückbau der Baustellenverkehrsführung werden die Mittelstreifenüberfahrten wieder mit Schutzplanken geschlossen. Dazu werden Tagesbaustellen eingerichtet. Während der Arbeiten wurde der Asphalt erneuert, hinzu kamen neue Entwässerungsleitungen und Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen sowie am rechten Fahrbahnrand, teilt die Autobahn GmbH mit. In den AS Kaiserslautern-Mehlingen/Centrum und Kaiserslautern-Ost wurde in Fahrtrichtung Mannheim zudem die Asphaltdeckschicht saniert. Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf rund elf Millionen Euro.