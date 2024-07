Geduld brauchen Autofahrer momentan am Ortseingang von Hauptstuhl: Eine kleine Baustelle in Höhe des Neubaugebiets sorgt dort für Behinderungen. Vor allem im Berufsverkehr gibt es zeitweise lange Staus.

„Derzeit wird der Linksabbieger ins Neubaugebiet gemacht“, erklärt Noch-Ortsbürgermeister Gerald Bosch auf RHEINPFALZ-Anfrage, wieso die L395 an dieser Stelle nur einspurig befahrbar ist und der Verkehr per Ampel geregelt wird. Die Kaiserstraße werde für den Bau des Linksabbiegers etwas verbreitert; ein Stück des Grünstreifens werde dafür geopfert. Auch eine der Verschwenkungen müsse weg, um den Zugang zum Neubaugebiet „Hauptstuhler Flur“ schaffen zu können. Bosch rechnet damit, dass der Linksabbieger in etwa zwei bis drei Wochen fertig sein wird. „Dann ist die Kaiserstraße wieder frei befahrbar.“