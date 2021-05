Der Bebauungsplanentwurf „Hauptbahnhof Süd/Zollamtstraße, Teiländerung 3“ wird erneut offengelegt. Das hat der Bauausschuss am Montag beschlossen. Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung wird notwendig, weil sich die Grundzüge der Planung geändert haben. Im August 2020 hatte der Stadtrat das Projekt von vier auf drei Häuser zusammengestrichen. Das Gebäude zur Pfaffenbergstraße hin entfällt. Dort entsteht eine Grünfläche mit Bäumen. Im Gegenzug können die beiden Gebäude im rückwärtigen Teil des Grundstücks um ein Geschoss aufgestockt werden.

Anschluss an Fernwärme prüfen

Grünen-Fraktionsvorsitzende Lea Siegfried regte an, mit dem Eigentümer das Gespräch zu suchen, um ein Anschluss an das Fernwärmenetz der SWK auszuloten, das in der Straße verfügbar sei. Da es sich aber um ein privates Grundstück handelt, könne das nicht in einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden.