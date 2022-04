In Kaiserslautern fehlen Bauplätze – unter anderem für Einfamilienhäuser. Dafür unberührte Flächen zu versiegeln, sehen insbesondere die Grünen kritisch. Ihr Vorschlag: Nachverdichtung. Das geht aber nur, wenn die Eigentümer wollen.

Was für Nachverdichtung spricht

In Kaiserslautern gibt es zu wenige Bauplätze für Einfamilienhäuser. Gelingt es, Flächen über eine Nachverdichtung in weniger dicht bebauten Gebieten zu schaffen, so Grünen-Sprecher Tobias Wiesemann, müsse man den Siedlungskörper nicht erweitern, keine weitere Landschaft versiegeln. Daher hatten die Grünen im Stadtrat beantragt, dass die Verwaltung Bebauungspläne zur Nachverdichtung in dünn besiedelten Wohngebieten, etwa in den Stadtdörfern, erarbeiten soll. Bauherren hätten ihm gespiegelt, dass Anträge, beispielsweise um in zweiter Reihe zu bauen, bislang oft abgelehnt wurden. Zurecht, so Wiesemann, ein Wildwuchs sei nicht zielführend. Man müsse aber Regeln schaffen, beispielsweise durch Bebauungspläne. Ob dann gebaut wird, bleibe den Eigentümern überlassen. Manfred Reeb sagte, die Freien Wähler unterstützten die Innenverdichtung. Schließlich seien Flächen endlich. Junge Familien suchten heute kleinere Grundstücke, größere Parzellen zu teilen, könne zielführend sein. Durch die Änderung der Grundsteuer werden größere Grundstücke zudem stärker belastet. Das könne die Verkaufsbereitschaft erhöhen, so Reeb.

Was gegen Nachverdichtung spricht

„Ich glaube nicht, dass die Idee Potenzial hat: Warum sollte jemand freiwillig seine Wohnsituation verschlechtern?“, fragte Viktor Weber (AfD). Auch SPD und Linke mahnten, erst abzufragen, ob Eigentümer überhaupt bereit wären, Flächen freizugeben. Ein solcher Vorstoß sei bereits vor einiger Zeit im Bereich Lothringer Dell/Lothringer Schlag am Widerstand der Eigentümer gescheitert, erinnerte Harald Brandstädter (SPD). Er wandte ein: „Bauen in zweiter Reihe ist nach Paragraf 34 heute schon möglich.“ Aber längst nicht überall, konterte Tobias Wiesemann, der aber selbst Zielkonflikte einräumte. Neben der Bereitschaft der Eigentümer seien auch Aspekte wie Kaltluftschneisen oder Artenschutz zu beachten. Eine Prüfung sei legitim, so Manfred Schulz (CDU), die Fläche bei der Burgherrenhalle in Hohenecken, die die Grünen als Beispiel genannt hatten, falle aber raus. Die dortigen Nass- und Feuchtwiesen seien von Bebauung freizuhalten. Brigitta Röthig-Wentz (FDP) sagte, eine Erschließung in zweiter Reihe gehe teils mit einer Versiegelung durch die Zuwegung einher. Zudem böten alte Gärten oft eine hohe Biodiversität, die man womöglich zerstöre.

Was nun passieren soll

Der Stadtrat schloss sich schließlich einem Vorschlag von Oberbürgermeister Klaus Weichel an: Die Verwaltung soll eine Bestandsaufnahme von Flächen machen, die für eine Nachverdichtung in Frage kommen: Baulücken, Kleinsiedlungsgebiete, Straßen mit einseitiger Erschließung, Parkplätze, größere freie Flächen oder Gebiete mit großen Bauplätzen. Das Vorgehen ist mit einem Baulückenkataster vergleichbar. Die Gebiete werden dann einer Prüfmatrix unterzogen, die immissionsschutzrechtliche Belange berücksichtigt, klimaökologische Aspekte wie Kaltluftschneisen, aber auch den Artenschutz, die Hochwasservorsorge, die Komplexität der Erschließung, die Topographie sowie Eigentumsverhältnisse und die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer. Der Bauausschuss, so Weichel, könne eine Gewichtung der Faktoren festlegen. Wurden geeignete Gebiete gefunden und gibt es Ideen, wie eine Nachverdichtung möglich ist, müsse man mit den Anwohnern sprechen. „Das ist ein sensibles Unterfangen“, sagte Weichel. Einigkeit herrschte im Rat, dass nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden werde. „Der Plan ist nicht, alles zuzubauen“, sagte Wiesemann. clc