Ab voraussichtlich Mitte der Woche werden an den Siegelbacher Teichen Fäll- und Pflegemaßnahmen durchgeführt. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Die von der Unteren Naturschutzbehörde beauftragten Arbeiten dienen der Sicherheit und werden mindestens zwei Wochen dauern. Es wird in dieser Zeit immer wieder zu kurzfristigen Teilsperrungen von Wegen kommen. Die Absperrungen werden jedoch in der Regel so gestaltet, dass Spaziergänger andere Wegeverbindungen nutzen können, heißt es aus dem Rathaus.