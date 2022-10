Am Donnerstag, 27. Oktober, und am Freitag, 28. Oktober, führt die Stadtgärtnerei Landstuhl im oberen Teil der Luitpoldstraße in Landstuhl zwischen der Sankt-Katharina-Realschule und der Einfahrt zum Hospital Baumfällarbeiten durch. Aus Sicherheitsgründen müssen 16 Buchen und eine Robinie gefällt werden, teilt die Stadtgärtnerei mit. Die Bäume stellen aufgrund ihrer Größe und Instabilität mit Blick auf die kommende Sturm und Schneesaison eine Gefährdung dar. Der Bereich um den betroffenen Straßenabschnitt muss während der Fällarbeiten gesperrt werden.