Gemütlich flanieren, schauen und sich informieren – das konnten Besucher der dreitägigen Baumesse kurz nach der Eröffnung am Freitag. Mit dem Untertitel „Bauen, Wohnen, Renovieren, Modernisieren“ zielte sie auf Eigentümer und Mieter, aber genauso auf derzeitige und künftige Bauherren ab.

Gleich hinter dem Eingangsbereich führt der Weg vorbei an ersten Ausstellern. Besucher sind im Gespräch mit einem Anbieter von Klimageräten, etwas weiter ziehen die erstmals präsenten Badefässer die Blicke auf sich und das Balkongeländer aus Aluminium besticht mit einer täuschend echten Holzoptik. Besucher und Aussteller zeigen sich eine Stunde nach der Messeöffnung von ihrer entspannten Seite.

In der ersten der vier Zelthallen sind beidseitig Stände aufgebaut. Im Vorbeigehen greift so mancher Besucher nach Kugelschreibern und Süßigkeiten, die auf den Stehtischen zum Zugreifen bereitgelegt sind. Andere bleiben stehen, schauen genau hin, etwa bei dem Thema Smarthome oder schräg gegenüber am Stand der Pfalzwerke-Gruppe, wo auch eine Ladesäule für Elektroautos präsentiert wird. „Der Nächste bitte“, fordert einer der Berater scherzhaft das Paar in der kleinen Schlange auf, zu ihm zu kommen.

Besucher kommen sogar aus Trier

Schräg gegenüber zeigt der Massivhausanbieter Town & Country Haus auf großen Schautafeln diverse Haustypen. Hier haben sich Tanja Schuhmann und ihr Mann genauer informiert, sie halten ein Bündel an Prospekten in ihren Händen. Seit längerem tragen sie sich mit Gedanken an ein Neubauprojekt, das in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. Nun hat das Paar aus dem Raum Trier die Gelegenheit genutzt. „Wir wollten uns Infos vor Ort einholen“, erzählt Schuhmann. Dass rund 90 Prozent der Messeaussteller aus der Umgebung von Kaiserslautern kommen, stört sie dabei nicht. „Für mich ist das noch Region.“

Town & Country Haus-Berater Andreas Knerr hat gerade Luft. Sein Schwerpunkt liegt in der Baufinanzierung. „Das kann durchaus schon beim Erstgespräch Thema sein“, sagt er. Überhaupt hat er etwa eineinhalb Stunden nach Messebeginn schon einige interessante Dialoge mit Besuchern geführt. Das Unternehmen ist nicht zum ersten Mal da. Die Präsenz sei wichtig, um Kontakte zu knüpfen und Bauwillige zu finden, meint er. „Für uns ist die Messe auf jeden Fall gewinnbringend.“

Auf der Messe sind auch pfiffige Ideen zu finden

Wohl nicht nur für ihn. An einem Handwerksbetrieb für Heizung, Sanitär, Klima ist keiner der vier Berater frei. Steigende Strom- und Gaskosten dürften ausschlaggebend dafür sein, dass sich so mancher Gedanken darüber macht, wie gespart oder umgerüstet werden kann. Gezeigt werden außerdem Dachziegeln, verschiedene Varianten von Sonnenschutz, Terrassenüberdachungen, Zaunsysteme, Sanierungslösungen für den Außenbereich, Sicherheitstechnik oder Fenster und Türen.

In einem großen Bereich werden Polster- und Massivholzmöbel sowie Wohnaccessoires präsentiert. Nicht weit entfernt stellt sich Dominik Bühl mit einer pfiffigen Idee vor. Seine Kühl-Stehtische aus Buchenholz bestehen aus einer Stammhälfte mit einer Rinne in der Mitte. Der Clou: Aus einer Leitung fließt Wasser hinein, das von einer Umwälzpumpe in Bewegung gehalten wird. In die Rinne passen einige Getränkeflaschen und wer will, kann ein paar Eiswürfel ins Wasser geben. Das Ganze benötigt keine Steckdose, eine Powerbank reiche aus. „Beim Biertrinken haben wir die Idee entwickelt“, meint der junge Mann aus Waldmohr lachend.

Schauen, was es Neues gibt

Es gibt auch Reinigungsmittel und Hausgeräte, Dampfsauger und Gartenwerkzeuge und diversen anderen Bedarf fürs Heim zu sehen. Joachim Lucht und Bastian Hermann sind gerade gekommen und noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Ein besonderes Interesse haben sie nicht. „Wir wollten mal schauen, was es Neues gibt und uns dann gezielt informieren“, erzählen die Männer aus dem Landkreis.

Der Veranstalter, die Mesa Veranstaltungs GmbH aus Düren, zeigt sich mit dem Auftakt zufrieden. Schon vor der Öffnung habe sich eine Schlange vorm Eingang gebildet. „Für Freitag hat es sehr gut begonnen und es wird von Tag zu Tag mehr“, spricht die Erfahrung aus Geschäftsführer Marcel Becker. Am Infostand und damit bei ihm haben sich einige Besucher gezielt nach Gewerken wie Heizungsbau erkundigt. „Alle freuen sich“, meint seine Frau Simone. „Die Atmosphäre ist entspannt, das Wetter nicht zu heiß und die Aussteller haben sich so viel Mühe gemacht. Das wird eine tolle Messe“, ist sie sich sicher.