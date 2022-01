Am Wochenende öffnet die Bau- und Immobilien-Messe „meinZuhause!“ in der Halle der Nordtribüne im Fritz-Walter-Stadion ihre Pforten. Samstag und Sonntag stehen 40 Unternehmen – unter Corona-Auflagen – den Besuchern bei Fragen rund ums Eigenheim Rede und Antwort. Dabei gelten strenge Regeln.

Ein Jahr pausierte die Messe – bedingt durch die Pandemie. Nun folgt die 13. Auflage der Veranstaltung, organisiert von Mattfeldt und Sänger Marketing und Messe AG aus Kempten. Maximal 1000 Menschen – Besucher und Beschicker zusammen genommen – dürfen gleichzeitig in der Veranstaltungshalle sein, berichtet die Projektmanagerin der Messe in Kaiserslautern, Svenja Munz, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Und: „Es gilt 2G, in der Halle bleibt die Maske auf.“ Auf dem Parkplatz stehe zusätzlich eine Teststation zur Verfügung, gefordert seien die Tests für Geimpfte und Genesene (mit Nachweis) aber nicht.

Testmöglichkeit auf dem Parkplatz

Ihr Unternehmen veranstaltet Messen im Süden der Republik, hauptsächlich in Bayern und in Baden-Württemberg, aber auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, berichtet Munz. Im Herbst 2021 habe Mattfeldt und Sänger rund 20 Messen organisiert, stets mit Hygienekonzept, stets orientiert an den jeweils geltenden Landesverordnungen. „Darauf muss man immer achten und dabei ist auch Flexibilität gefragt“, sagt Munz.

Die „meinZuhause!“-Messe richtet sich an alle Bau- und Immobilieninteressierten in der Region. Die Themenbereiche reichen nach Veranstalterangaben von Hausbau und Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, Baustoffe- und Bauelemente, über Energie und Haustechnik, Renovierung und Sanierung, Einbruchschutz und Sicherheit sowie Wohnen und Garten. Antworten zu allen Fragen liefern an beiden Messetagen über 40 Unternehmen aus der Region. Und: Die Polizei hat auch einen Stand und klärt auf zum sicheren Zuhause, stellt etwa Produkte rund um den Einbruchsschutz vor.

Beratungen können online gebucht werden

Abgerundet wird die Messe durch ein Vortragsprogramm. Experten geben beispielsweise Tipps zum Thema Smart Home, E-Mobilität oder Photovoltaik-Anlagen.

Wer Beratung wünscht, kann online, auf der Website des Veranstalters, Termine mit einzelnen Ausstellern vereinbaren. Die Nutzung ist kostenlos, ermöglicht eine optimale Planung des Messebesuchs und verhindert lange Wartezeiten an den Messeständen.

Offiziell eröffnet wird die Messe von Baudezernent Peter Kiefer am Samstag, 8. Januar, 9.45 Uhr.

Info

Die Messe im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg öffnet Samstag, 8. Januar, und Sonntag, 9. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eingang ist am Ottmar-Walter-Tor (Nord/Ost), nahe Parkplatz Ost. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene, im Vorverkauf billiger.

Infos zur Messe, zum Hygienekonzept und zu den Vorträgen gibt es online unter www.meinzuhause.ag/kaiserslautern