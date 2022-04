Nach dem Wintereinbruch am Wochenende ist im gesamten Waldgebiet der Verbandsgemeinde (VG) Bruchmühlbach-Miesau mit Schäden durch Baumbruch zu rechnen. Die Wege sind daher bis auf weiteres aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt, teilt die VG mit. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen. Wegen der Menge an Baumbrüchen und Gefahrenstellen werden sie über das Osterwochenende hinweg andauern. Betroffen sind vor allem Belzmühltal und Elendsklamm, die markierten Wege „Sagenhafter Waldpfad“, „Käfer-Safari“, „Sportlehrpfad“, „Pfälzer Jakobsweg“ – aber auch alle nicht markierten Waldwege. „Bitte denken Sie an Ihre eigene Sicherheit und meiden Sie die Gebiete“, appelliert die Verbandsgemeindeverwaltung. Sobald die Wege wieder begehbar sind, werde sie das mitteilen.