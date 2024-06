Polizei und Feuerwehr sind am Sonntag gegen 7.45 Uhr zu einem Brand in der Ländelstraße gerufen worden. Nach Angaben der Polizei stand dort eine Palette mit Baumaterialien in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und dadurch Schlimmeres verhindern – der Schaden wird auf einen Betrag im dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692150.