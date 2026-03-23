Die Rütschhofstraße in Erzhütten/Wiesenthalerhof wird am Dienstag, 24. März, von 8 bis voraussichtlich 16 Uhr voll gesperrt. In diesem Zeitraum führt eine Fachfirma nach Angaben der Stadtverwaltung dringend notwendige Arbeiten an drei Bäumen aus. Diese befinden sich in Höhe der Gasspeicher der Kläranlagen und stellten eine Gefahr sowohl für den Straßenverkehr als auch für die Kläranlage dar. Bei der Maßnahme kommt ein Hubsteiger zum Einsatz, der nahezu die gesamte Fahrbahnbreite einnehme, so die Stadt. Daher sei die Vollsperrung unvermeidlich.