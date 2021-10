Wegen Baumaßnahmen auf einem Teil der Straße Am Bornberg müssen sich die Morlauterer Bürger im nächsten Frühjahr zeitweise auf Sperrungen im Stadtbezirk einstellen.

Über die Verkehrsführung, die im Rahmen der Baumaßnahmen zwischen Otterberger Straße und der Abbiegung Katzenpfuhl geplant ist, informierte Christoph Schenk vom städtischen Referat Tiefbau ausführlich im Ortsbeirat. In einer ersten Variante führt die Umleitung in das Wohngebiet von der Otterberger Straße über die Straße „Am Höfchen“ zur „Hagelgrundstraße“ mit Einbahnstraßenregelung und von dort mit Linksabbiegung zum Kiefernberg (ebenfalls Einbahnstraße). Die Ausfahrt soll über „Zum Bornberg“ und den „Betonweg“ in Richtung „Im Gersweilerhof/K9“ mittels einer Lichtsignalanlage erfolgen.

Eine zweite Variante, die den Autoverkehr über „Am Höfchen“ zurück zur Otterberger Straße führen würde, werde wegen dabei zu erwartender Staus und langer Wartezeiten an zwei Ampeln nicht befürwortet, erläuterte der Mitarbeiter des Tiefbauamts. Zudem sei eine der Ampeln für die Anwohner „Am Höfchen“ nicht erkennbar, was eine zusätzliche Gefahrenquelle bedeute.

Komplettsperrung notwendig

Ohne eine Komplettsperrung – ausgenommen für Fußgänger und Rettungsfahrzeuge – seien die Baumaßnahmen nicht zu realisieren, erläuterte Schenk. Mülltonnen würden von den Baufirmen an Stellen gebracht, von wo sie abgeholt werden könnten; die nahe Bäckerei werde weiter fußläufig erreichbar bleiben.

Mit dem Beginn der voraussichtlich viermonatigen Ausbaumaßnahme rechnete Schenk im März/April 2022. Die Baukosten seien mit 325.000 Euro veranschlagt.