In der Innenstadt wird auch in nächster Zeit weiter gebuddelt: Die Baumaßnahme in der Salzstraße verzögert sich wegen Materials, das sich als marode erwies und nun ersetzt wird, um voraussichtlich einen Monat. Ab Montag gibt es dann in der Eisenbahnstraße wegen eines Hausanschlusses eine Sperrung stadteinwärts.

Seit April wird in der Salzstraße die Wasserversorgung erneuert, und zwar von der Ludwig- bis zur Kanalstraße. Deshalb gibt es an der recht viel frequentierten Ecke eine Vollsperrung von der Steinstraße bis zur Epplergasse. Die Rabengasse und das Altstadtparkhaus sind von der Ludwigstraße her unverändert befahrbar. Die Arbeiten der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) sollten eigentlich Ende Juli beendet sein – doch danach sieht es derzeit nicht aus.

„Die Baumaßnahme verzögert sich leider bis voraussichtlich Ende August“, teilt Hans-Peter Frey, Sprecher der SWK, auf Nachfrage mit. Damit ist die eigentlich schlechte aber gleichzeitig auch eine gute Nachricht: Denn die Sperrung hält nicht bis Ende September an, korrigiert Frey die zwischenzeitliche Information im Baustellenportal der Stadt.

Beim Bau könne es „immer wieder mal zu unvorhergesehenen Herausforderungen“ kommen, erläutert er. Im aktuellen Fall stellten sich als Übeltäter die Absperrarmaturen heraus, die den Wasserzulauf regulieren. Eigentlich sollten jene bleiben; doch „nach Prüfung des Materialzustands haben wir uns jetzt dazu entschlossen, diese auszutauschen“. Damit wollen die SWK möglichen Schäden vorbeugen, die dann eine erneute Bautätigkeit zur Folge hätten. „Erst im Anschluss an diesen Austausch können die noch anstehenden Arbeiten fertiggestellt werden.“ Deren Ende ist nun also für Ende August angepeilt.

Doch auch wenn sich die Anzahl der Baumaßnahmen in der Stadt etwas lichtet, wie das Baustellenportal anzeigt, so werden an anderer Stelle wieder welche begonnen. Kleine Arbeiten können dann größere Auswirkungen haben, wie in der Eisenbahnstraße deutlich wird: Wegen des Anschlusses eines einzigen Gebäudes ans Fernwärmenetz muss die Straße ab nächsten Montag, 9. August, zumindest stadteinwärts gesperrt werden. Richtung Bahnhof kann der Verkehr jedoch ungehindert fließen. „Eine Umleitung über die Richard-Wagner-Straße und den Barbarossaring wird ausgeschildert.“ Obwohl es sich nur um einen Anschluss handelt, dauert die Bauphase voraussichtlich bis 3. September, informiert Frey weiter.

Die Sperrung hat natürlich auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Linien 105 und 107 können nicht wie gewohnt verkehren: Die Umleitung erfolgt über die Richard-Wagner-Straße und Fruchthallstraße zur Stadtmitte. Die Haltestellen Parkstraße und Rosenstraße werden angefahren, informiert die SWK-Verkehrs AG. Die Haltestellen Alleestraße, Finanzamt, Polizeipräsidium und Bismarckstraße hingegen entfallen stadteinwärts für die Dauer der Sperrung.

Stadtauswärts rollt der Linienverkehr regulär.