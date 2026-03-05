Ein Baum ist in der Leipziger Straße auf ein Auto gestürzt und hat dabei erheblichen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochvormittag, als ein 28-jähriger Mann auf einem Privatgrundstück einen Baum fällte. Das Gehölz fiel dabei auf ein vorbeifahrendes Auto und beschädigte vor allem die Motorhaube und die Windschutzscheibe. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3000 Euro. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Gegen den 28-Jährigen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.