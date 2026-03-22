[aktualisiert 12.50 Uhr] Die Galappmühler Straße war an der Waschmühle am Sonntagvormittag für eine gute Stunde lang gesperrt: Gegen 11.15 Uhr war ein Baum auf die Straße gestürzt und hatte diese blockiert. Dabei waren zwei parkende Autos beschädigt worden.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich während der Aufräumarbeiten ab. Die Galappmühler Straße wird derzeit in Kaiserslautern von vielen Verkehrsteilnehmern als Ausweichroute genutzt: Sie verbindet die Waschmühle – wo die Durchfahrt nach Morlautern monatelang gesperrt ist – mit der L387/Neue Straße.