Die Landbäckerei Dusch GmbH hat am Freitag von der Lauterer Kreisverwaltung die Baugenehmigung für den Umbau des ehemaligen Frischemarkts in Mackenbach erhalten, teilt Landrat Ralf Leßmeister mit. Der Betrieb, dessen Backstube in Wolfstein am 11. November abgebrannt ist, beabsichtigt, künftig in dem Gebäude in Mackenbach seine Backwaren zu produzieren. Die neue Produktionsstätte soll dann auch die Dusch-Filialen in Reichenbach-Steegen, Weilerbach, Schopp und Erfenbach beliefern. Außerdem plant das Unternehmen, im ehemaligen Mackenbacher Frischemarkt Backwaren und ein kleineres Lebensmittelsortiment zu verkaufen. Kritik am langwierigen Genehmigungsverfahren für den Umbau des ehemaligen Lebensmittelmarktes hatte SPD-Fraktionschef Andreas Werle in der jüngsten Sitzung des Mackenbacher Gemeinderats geäußert. Diese Kritik an der Bauabteilung der Kreisverwaltung weist Landrat Leßmeister (CDU) als „völlig verfehlt“ zurück: „Wir haben in Weilerbach und in Enkenbach großen Widerstand der Nachbarschaft bei Supermärkten wegen des morgendlichen Lieferbetriebs erlebt. Zum Glück hatten wir damals auf eine einwandfreie Bauleitplanung gedrungen“, erläutert Leßmeister, dass die Genehmigung auch in Mackenbach auf eine rechtlich sichere Basis gestellt werden sollte, um eventuelle Schadenersatzforderungen auszuschließen. Aufgrund des Brandschadens in der bisherigen Backzentrale in Wolfstein und der damit verbundenen Dringlichkeit sei die Genehmigung schneller erteilt worden als sonst üblich. Dies sei auch bereits Anfang der Woche mit dem Geschäftsführer der Landbäckerei Dusch so vereinbart worden, sagt der Landrat.