In Erlenbach wünscht man sich neue Bauplätze. Das hat Ortsvorsteher Fritz Henrich vergangene Woche im Bauausschuss deutlich gemacht. Das Problem: Die Entwässerung des geplanten Gebietes westlich der Erlenbacher Straße macht die Erschließung sehr teuer. Weil dort aber womöglich ohnehin am Hochwasserschutz gearbeitet werden muss, könnten die Kosten sinken.

Seit 30 Jahren warte man auf neue Bauplätze, sagte Henrich im Bauausschuss. „Darunter leidet der ganze Ort“, so der Ortsvorsteher. Die Nachfrage sei groß, und junge Erlenbacher ziehen in Nachbargemeinden, weil es im Ort keine Bauplätze gebe. Die geplante Erweiterung des Wohngebietes Husarenäcker sei daher wichtig für die Gemeinde, betonte Henrich. Auch weil mit der Erschließung der Fuß- und Radweg gebaut werden soll, den die Gemeinde mit Blick auf die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern bereits lange fordert.

Deutlich teurer als in anderen Stadtteilen

Dem stehen die extrem hohen Erschließungskosten für das Gebiet entgegen, die in der Entwässerungsproblematik begründet sind. Die günstigste Variante geht, auch wegen des hohen Bedarfs an Regenrückhalteflächen, von Erschließungskosten von mindestens 400 Euro pro Quadratmeter aus. Als Vergleich wurden in der Sitzung Bodenrichtwerte aus anderen Baugebieten genannt: Im Gebiet Waldhof in Morlautern liegen die Preise bei bis zu 250, in Dansenberg bei bis zu 260 Euro pro Quadratmeter. Bodenrichtwerte von bis zu 340 Euro pro Quadratmeter werden für das nördliche Stadtgebiet, beispielsweise in der Alex-Müller-Straße, angegeben.

Die Grünen, die die Planung schon zuvor abgelehnt hatten, weil Flächen im Außenbereich erschlossen werden sollen, sehen sich durch die Kostenkalkulation bestätigt, machte Fraktionssprecher Tobias Wiesemann deutlich. Für die gewünschte Zielgruppe, die jungen Familien, sei das nicht finanzierbar. Er verwies darauf, dass es im Innenbereich eine moderate Entwicklung gebe. Zudem gebe es noch unbebaute Flächen, auch ein Generationenwechsel in bestehenden Gebäuden sei möglich.

Wie Elke Franzreb, die Referatsleiterin Stadtentwicklung, im Bauausschuss erläuterte, senke eine vorgeschlagene Vergrößerung des Neubaugebietes, um die Erschließung auf eine größere Fläche umzulegen, die Kosten nicht. Ein größeres Gebiet würde wohl auch die Entwässerung weiter verteuern. Zudem habe man die ursprüngliche Planung gerade wegen der Entwässerungsproblematik verkleinert.

Entwässerung auch ohne Baugebiet ein Thema

Die Erschließungskosten sind allerdings nicht das einzige Problem. Die Stadtentwässerung hatte in einer Stellungnahme auch auf das „Überflutungsrisiko“ in Erlenbach, insbesondere für die unterhalb des Plangebietes gelegenen Bereiche in der Talmulde hingewiesen. Laut Stadtentwässerung sind die Bereiche entlang der Erlenbacher Straße und die Flächen „Am Krehberg“, „Am Röhrbrunnen“, im „Wiesengarten“ und in der Ortsmitte betroffen. Fritz Henrich betonte, dass daher ohnehin etwas unternommen werden müsste. Die Fläche, auf der das Neubaugebiet geplant ist, sei landwirtschaftlich genutzt. Es fehlten daher inzwischen Sträucher und Bäume, die dort früher zu finden waren. Tatsächlich müssen auch für Erlenbach im Konzept für Hochwasserschutz Maßnahmen definiert werden, hieß es im Bauausschuss. Das müsse natürlich in die Überlegungen einfließen, betonte Michael Littig (CDU), der überspitzte: „Nun 400 Euro nicht zu investieren, um dann später ohne Neubaugebiet 250 Euro in die Hand zunehmen“, würde Diskussionen nach sich ziehen.

Das Verfahren soll nun erstmal nicht weiter vorangetrieben werden, bis geklärt ist, welche Investitionen auch ohne Erschließung des Neubaugebietes für den Hochwasserschutz anfallen. Diese Investitionen müssten dann von der Allgemeinheit getragen werden und könnten eventuell die Erschließungskosten verringern. Wie Beigeordneter Peter Kiefer betonte, werde das etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die soll genutzt werden, um bei den Eigentümern der Flächen in Erfahrung zu bringen, wie sie zu den hohen Kosten stehen.