Eisige Temperaturen beherrschen am frühen Samstagmorgen den Wochenmarkt. Marktbesucher huschen zum Einkauf schnellstmöglich hinter die schützenden Folien an den Gemüsestände. An diesem Samstag gab es jedoch nicht nur Plaudereien mit den Marktbeschickern, sondern auch mit Landwirten, die auf ihre aktuelle Lage aufmerksam machten.

Nicht ganz ins vertraute Wochenmarktbild passt der kleine Pavillon gleich eingangs des Marktes. Dort hat der Bauernverband einen Stand bezogen, die Bauern suchen das Gespräch mit den Menschen.