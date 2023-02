Die Kaiserslauterer Grünen haben einen Kandidaten für die Nachfolge von Baudezernent Peter Kiefer nominiert: Es ist der Heidelberger Manuel Steinbrenner. Er ist Architekt und sitzt seit 2014 für die Grünen im Heidelberger Gemeinderat, ist Mitglied im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss. Laut Homepage der Heidelberger Grünen ist Steinbrenner 37 Jahre alt.

Findungskommission hat Kandidaten gesucht

Aktuell ist er in der Staatskanzlei Baden-Württemberg beschäftigt, wie Paul Bunjes, Beisitzer im Grünen-Kreisvorstand auf Nachfrage mitteilte. Steinbrenner war zudem schon in der Privatwirtschaft im Bereich Wohnungsbau und bei Bundesbau Baden-Württemberg tätig. Damit erfüllte er Kriterien, die die Grünen im Dezember in einer Stellenausschreibung für den Posten formuliert hatten: Identifikation mit den grünen Zielen, aber auch hohe Fachkompetenz in den Bereichen Klima und Umwelt, Bauen und Mobilität durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation. Kommunalpolitische Erfahrung und Verbundenheit, hieß es, seien wünschenswert. Wie Bunjes erläutert, habe man über grüne Kanäle gesucht und letztlich fünf Bewerbungen erhalten. Eine vierköpfige Findungskommission habe dann Vorgespräche geführt und der nichtöffentlich tagenden Mitgliederversammlung am Donnerstagabend Steinbrenner vorgeschlagen. Nach RHEINPFALZ-Informationen stand zudem Lea Siegfried zur Wahl, die Steinbrenner bei der Abstimmung unterlag. Siegfried wird aber weiterhin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat bleiben.

„Wir sind froh und dankbar, mit Manuel Steinbrenner einen hochqualifizierten und motivierten Kandidaten gefunden zu haben. Er bringt langjährige Erfahrung im Bereich Bauen mit und ist als Architekt, Immobilienökonom und Regierungsbaumeister gut gerüstet für die Aufgaben, die das Dezernat mit sich bringt“, wird Grünen-Kreisvorsitzende Susanne Pithan, in einer Pressemitteilung zitiert.

CDU kündigt an, grünen Kandidaten zu unterstützen

Die Beigeordnetenstelle von Peter Kiefer, dem als Dezernent die Referate „Umweltschutz, Bauordnung, Tiefbau, Gebäudewirtschaft, Grünflächen und Feuerwehr- und Katastrophenschutz“ zugeordnet sind, ist zum 2. Juli zu besetzen, die Bewerbungsfrist läuft noch bis 28. Februar. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 20. März über Kiefers Nachfolge abstimmen. Die Grünen haben für dieses Amt innerhalb der Koalition aus CDU, Grünen und Freien Wählern das Vorschlagsrecht. CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Littig hatte schon vor Steinbrenners Kür Unterstützung für einen grünen Kandidaten erklärt, sollte die Partei einen qualifizierten Bewerber aufstellen.