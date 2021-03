Jetzt gibt es keine Ausreden mehr: Hier ist ein Bauchmuskeltraining für am Schreibtisch oder zwischendurch, ohne Sit-ups und ohne Nackenschmerzen.

Ein gut trainierter, flacher Bauch wäre richtig schön, wenn es wieder wärmer und die Kleidung luftiger und figurbetonter wird. Das denken sich viele und trainieren Sit-ups mit mehr oder weniger großem Erfolg. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu Nackenschmerzen. Aber keine Sorge: Es gibt viele andere Übungen, die nichts mit Sit-ups zu tun haben, aber trotzdem für einen straffen, trainierten Bauch sorgen.

Beim Bauchmuskeltraining ist es wichtig, dass Du die Übungen regelmäßig durchführst, mehrmals wiederholst. Und gut ist es, wenn du mindestens dreimal die Woche trainierst.

So geht’s

Optimal für im Büro oder am Küchentisch ist die Anspannungsübung auf dem Stuhl sitzend: Setze Dich an die Stuhlkante und hebe Deine Beine so an, dass die Knie von unten gegen den Tisch drücken können. Der Anfänger startet mit einem Knie, der Fortgeschrittene drückt beide Knie von unten gegen die Tischplatte und von oben beide Hände nach unten gegen den Tisch. Der Rücken bleibt dabei gerade, und es ist ganz wichtig, während der Übung gleichmäßig weiter zu atmen. Die Anspannung so lange halten, bis die Bauchmuskeln stark zu zittern beginnen. Wie lange schaffst Du es, diese Position zu halten?

Eine andere Übung, bei der Du Deinen Nacken schonst, ist aus dem Vierfüßlerstand die Knie minimal anzuheben. Auch hier hältst Du die Anspannung so lange, bis Deine Bauchmuskeln anfangen, stark zu zittern. Baue die Übungen in Deinen Alltag ein, dann zeigen sich die Ergebnisse wie bei jedem anderen Muskeltraining nach acht Wochen.

Die Serie