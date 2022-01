Zwei Straßensperrungen sorgen ab Montag, 24. Januar, dafür, dass Busfahrpläne geändert werden müssen. Die Sperrung Böckingstraße hat Auswirkungen auf Linie 104 und Arbeiten in der Sperrung Paul-Ehrlich-Straße auf die Linien 115 und 116.

Wie die Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG mitteilt, wird die Böckingstraße ab Montag bis voraussichtlich Donnerstag, 17. Februar zwischen Albert-Schweitzer- und Goethe-Straße wegen von Kanalarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Busse der Linie 104 werden in beiden Richtungen über Pfaff- und Goethestraße weiter zur Galgenschanze und Pfaffbrücke umgeleitet. Die Haltestellen Herzog-von-Weimar-Straße und Klinikum Süd entfallen. Ersatzweise halten die Busse in der Königstraße in Höhe des Rundbaus.

Ebenfalls ab Montag, 24. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 4. Februar, ist die Paul-Ehrlich-Straße zwischen Uni Zentral und Uni Sporthalle wegen Straßenbauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Linie 115 wird über Davenportplatz zur Haltestelle Uni West umgeleitet. Der Umleitungsweg der Linie 116 führt über die Ludwig-Thoma-Straße und Trippstadter Straße zu den Haltestellen Uni Süd und Zentral. Die Haltestelle Uni West wird in der Zeit von der Linie 116 bedient.