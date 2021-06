Die Stadtwerke (SWK) investieren Zug um Zug in die Erneuerung und Erweiterung von Fernwärmeleitungen in Kaiserslautern. Jetzt stehen Arbeiten in der Albert-Schweitzer-Straße, Böckingstraße, Bännjerstraße und Goethestraße an.

Kombiniert werden die Baumaßnahmen mit dem Austausch einer Trinkwasserversorgungsleitung sowie mit dem Ausbau des Glasfasernetzes. „Durch die über mehrere Sparten koordinierten Maßnahmen reduzieren wir die Bauzeiten deutlich und minimieren damit die Einschränkungen“, teilten die Stadtwerke mit.

Am Montag, 7. Juni, beginnt die SWK Versorgungs AG im Bereich der Böckingstraße mit dem Austausch der in die Jahre gekommenen Fernwärmeleitungen. Für die Anbindung der Versorgungsleitungen wird in einem ersten Bauabschnitt die Albert-Schweitzer-Straße zwischen Böcking- und Orffstraße sechs Wochen lang gesperrt. Am 14. Juni starten die Arbeiten im Kreuzungsbereich von Goethe- und Bännjerstraße. Hier wird zudem die Stromleitung erneuert. Die Verkehrsführung in der Goethestraße wird einspurig sichergestellt und über eine Baustellenampel geregelt. Das Abbiegen von der Goethe- in die Bännjerstraße ist während der Bauphase nicht möglich. Die Zufahrt zum Parkdeck Kaufland wird über die Hellmut-Hartert-Straße gewährleistet, so die SWK. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert.

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der Goethestraße werden Ende Juli die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Fernwärmenetz in der Böckingstraße fortgesetzt. Die Arbeiten erfolgen in zwei Leitungsabschnitten und haben ebenfalls eine Sperrung zur Folge. Die Nutzung der privaten Parkplätze der Anwohner bleibe gewährleistet, so die Stadtwerke. Temporär könne es zu Behinderungen bei der Zu- oder Abfahrt kommen. Eine Umleitung über die Goethe-, Pfaff- und Albert-Schweitzer-Straße wird ausgeschildert. Die Baumaßnahme soll bis Ende November 2021 abgeschlossen sein.

„Wir stehen bei jeder unserer Baustellen vor der gleichen Herausforderung: Wie halten wir die Balance zwischen Akzeptanz für die dringende Notwendigkeit unserer Baumaßnahme und dem berechtigten Unmut über die Nebenwirkungen der Baustelle“, erklärte Rainer Nauerz, Mitglied des SWK-Vorstandes. Vorstandskollege Markus Vollmer betonte: „Wir arbeiten intensiv daran, die Fertigstellung zu beschleunigen.“ Infos zu Baumaßnahmen gibt es unter www.swk-kl.de/baustelle. Bürger können sich bei Fragen per E-Mail an baustelle@swk-kl.de wenden.