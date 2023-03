Die Autobahn GmbH saniert derzeit den Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen (AS) Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Mannheim. Die ursprünglich für Montag, 3. April, angekündigten Arbeiten verschieben sich auf Donnerstag, 6. April: Von 11 bis 15 Uhr wird dann der Fahrstreifen entlang des Baufeldes temporär gesperrt, der Verkehr läuft ausschließlich auf der übergeleiteten Fahrspur. Ab dem Zubringer zur A63/Abfahrt Kaiserslautern-Centrum ist gesperrt, Richtung Mannheim ist während der Sperrung die AS Kaiserslautern-Centrum/Mehlingen zu nutzen, teilt die Autobahn GmbH mit.

Am Mittwoch, 12. April, wird ebenso von 11 bis 15 Uhr der Fahrstreifen entlang des Baufeldes gesperrt. Ab der Zufahrt der AS Kaiserslautern-Ost wird dann gesperrt sein, die Zufahrten an den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn zu nutzen.

Von Freitag, 14. April, 18 Uhr, bis Sonntag, 16. April, 20 Uhr, folgte eine Vollsperrung der Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum/Mehlingen in Fahrtrichtung Mannheim wegen Arbeiten in dieser Anschlussstelle. Der Verkehr wird währenddessen zur Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost umgeleitet. Verschiebungen wegen der Witterung sind möglich.