Im Zusammenhang mit der Revitalisierung des Pfaff-Areals wird eine Zufahrt aus der Königstraße als Hauptzufahrt zum ehemaligen Pfaff-Betriebsgelände benötigt, wie die Stadt mitteilt. Deshalb wird die neu zu bauende Birgit-Reinert-Straße im Pfaff-Areal an die Königstraße in Höhe des Lidl angeschlossen. Die Bauarbeiten sind für Mitte September bis Ende November geplant. Laut Stadt wird die Baufirma die Anlieger gesondert informieren. An der neuen Kreuzung wird ein Linksabbiegerstreifen in der Königsstraße angeordnet und eine Ampel installiert. Außerdem wird das Pfaff-Areal an das Kanalsystem der Königstraße angebunden. Auch die Zufahrten zu den Verbrauchermärkten werden neu geordnet. Stadtauswärts wird die Asphaltdeckschicht auf einer Länge von 120 Metern erneuert. Während der Arbeiten wird die Königstraße von der Einmündung Pfaffstraße bis in Höhe der Königstraße 125 halbseitig gesperrt. Der Verkehr läuft als Einbahnstraße stadtauswärts an der Baustelle vorbei. Die Verbrauchermärkte bleiben laut Stadtverwaltung weiterhin erreichbar. Der stadteinwärts fließende Verkehr wird über die Pirmasenser Straße umgeleitet.