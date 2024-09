Die Bauarbeiten in der Deutschherrnstraße und in der Straße „Im Unterwald“ in Hohenecken sind so gut wie beendet. Die Verkehrsfreigabe sei bereits erteilt, heißt es aus dem Tiefbaureferat. In beiden Straßen wurden seit 1. Juli die Asphaltdecken saniert. Zusätzlich wurden in beiden Straßen jeweils zwei Bushaltestellen für geh- und sehbeeinträchtigte Menschen barrierefrei umgebaut. „Im Unterwald“ wurde zudem noch eine bestehende Verkehrsfläche entsiegelt, auf der eine Grünfläche mit Bäumen entstehen wird. Insgesamt umfassten die Arbeiten eine Fläche von 7000 Quadratmetern. Die Kosten blieben laut Stadt ebenso im Rahmen wie der Zeitplan und belaufen sich voraussichtlich auf rund 650.000 Euro.