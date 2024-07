Die Arbeiten in der Stadtmitte sind in ihre nächste Bauphase gestartet. In den ersten beiden Tagen liefen noch etliche Vorbereitungen, ab Mittwoch wird die Burgstraße aufgerissen. Der Autoverkehr schleppt sich um die Sperrung herum, während Busnutzer sich an neue Haltestellen gewöhnen müssen.

Auf der Südseite der Fruchthalle herrscht ziemliche Leere, ab und zu läuft ein Fußgänger die Straße entlang. Anders das Bild auf der Nordseite in der Burgstraße: