In der Pariser Straße werden von Montag, 11. März, bis einschließlich Freitag, 15. März, Bauarbeiten durchgeführt. In Höhe des Autohauses Rittersbacher wird die Fahrbahn ausgebessert und beschädigte Bordsteine werden ausgetauscht, teilt die Stadtverwaltung mit. Wie die Stadtbildpflege erläutert, finden die Arbeiten in der rechten Fahrspur stadteinwärts auf etwa 40 Metern Länge statt. Zum Schutz der Beschäftigten wird während der Baumaßnahme die Spur gesperrt. Der Gehweg kann weiterhin genutzt werden.