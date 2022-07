Die Sommerferien dürften für Autofahrer, die von Westen her in die Stadt oder ins Gewerbegebiet West wollen, stressig werden: In den ersten drei Wochen (voraussichtlich zwischen 25. Juli und 14. August) steht die Fahrbahnsanierung des Kleeblatts, Pariser Straße/B270 auf dem Programm. In den letzten drei Wochen (etwa zwischen 15. August und 4. September) wird die Kreuzung am Dehner-Gartencenter in der Merkurstraße saniert. Anschließend, allerdings wohl nicht nahtlos, geht es mit der Deckensanierung in der Lauterstraße weiter.

„Bis Ende der Herbstferien sollen die Deckenbaumaßnahmen abgeschlossen sein“, sagt Tiefbauamtsleiter Sebastian Staab. Für die drei Baumaßnahmen nimmt die Stadt 1,176 Millionen Euro in die Hand – und in allen Fällen muss mit teils erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Gute Nachricht aus dem Osten der Stadt: Am Samstag sind die Bauarbeiten an der Fahrbahn der Mannheimer Straße in Richtung Hochspeyer abgeschlossen worden, informiert Staab.