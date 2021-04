Die Fahrbahn der B270 wird in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen dem Knotenpunkt Siegelbach-Nord und der Vogelweh auf einer Länge von 3,8 Kilometern erneuert. Das hat der Landesbetrieb Mobilität angekündigt. Die Bauarbeiten beginnen am 3. Mai.

Auch der noch nicht erneuerte Teil zwischen der Ortsumfahrung Erfenbach und dem Knoten Siegelbach-Nord wird auf einer Länge von 800 Metern generalsaniert. Zusätzlich werden die Rampen am Knoten Siegelbach-Nord, die Rampen am Opelkreisel, einschließlich der Bushaltestellen und des Gehwegs, sowie die Kreisfahrbahn des von der B270 zur A6 führenden Kreisels erneuert. Die Bauarbeiten werden laut LBM in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Der Verkehrsfluss werde gewährleistet, allerdings komme es zu Einschränkungen. Die Umleitungsstrecken variierten je nach Bauabschnitt. Im Zuge der Maßnahme werden etwa 50.000 Quadratmeter Asphaltfahrbahn erneuert, zudem werden etwa 600 Meter Entwässerungssysteme neu gebaut.