Die Niederlassung West der Autobahn GmbH beginnt Mitte März mit umfangreichen Streckenerneuerungen. Dabei werden beide Richtungsfahrbahnen der A 6 zwischen den Anschlussstellen West und Enkenbach-Alsenborn auf einer Länge von elf Kilometern saniert. Im ersten Bauabschnitt, der bis zum Jahresende abschlossen sein soll, wird die Fahrbahn in Richtung Mannheim saniert. In den Jahren 2023 und 2024 folgt mit dem zweiten und dem dritten Bauabschnitt die Grunderneuerung in Fahrtrichtung Saarbrücken auf einer Länge von sieben Kilometern.

Ab Dienstag Fahrbahnen verengt

Zunächst werden die Entwässerungsanlagen im Mittelstreifen erneuert. Dazu wird ab Dienstag, 1. März, der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen mit zwei verengt geführten Fahrstreifen so weit wie möglich an den rechten Fahrbahnrand verschoben. Die eigentlichen Arbeiten am Asphalt in Fahrtrichtung Mannheim sollen im Mai starten. Hierfür sei die Einrichtung einer neuen Baustellenverkehrsführung notwendig, so die Autobahn GmbH. Dabei werde ein Fahrstreifen der Fahrtrichtung Mannheim auf die Richtungsfahrbahn Saarbrücken übergeleitet. Die Anschlussstellen Centrum und Ost werden ab August für Deckenarbeiten zeitweise gesperrt.